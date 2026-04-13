Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,27 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat am Montag mit leichterer Tendenz geschlossen. Im Späthandel wurden die Abschläge noch ein wenig eingegrenzt. Der ATX fiel angesichts der angekündigten US-Blockade der Straße von Hormuz zum Wochenauftakt um 0,27 Prozent auf 5.797,75 Punkte, nachdem der heimische Leitindex zwischenzeitlich schon mit über einem Prozent im Minus lag. Der ATX Prime verlor 0,29 Prozent auf 2.869,37 Zähler.

Die von den USA geplante Blockade der Straße von Hormuz sollte früheren Ankündigungen zufolge Montagnachmittag in Kraft getreten sein. Unklar blieb zunächst, ob das US-Regionalkommando für Nahost (CENTCOM) tatsächlich seit 16.00 Uhr MESZ bestimmte Schiffe an der Durchfahrt durch die Meerenge hinderte. Angekündigt war zuvor eine Blockade von Schiffen, die einen iranischen Hafen als Start oder Ziel hatten. US-Präsident Donald Trump will damit verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge verlangt. Zudem will er das Land von Öleinnahmen abschneiden.

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