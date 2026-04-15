Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,27 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit leichterer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab 0,27 Prozent auf 5.882,17 Einheiten ab, nachdem der heimische Leitindex am Vortag noch starke 1,74 Prozent gewonnen hatte. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte überwiegend leichte Kursverluste zu sehen.

Die Entwicklungen im Nahen Osten und an der Straße von Hormuz bleiben laut Helaba-Analysten der treibende Faktor an den Finanzmärkten. Die Investoren agierten zurückhaltend, bis es weitere Klarheiten gibt. Die USA und der Iran haben laut einem Reporter des Nachrichtenportals Axios Fortschritte bei Verhandlungen zur Beendigung des Krieges gemacht. Beide Seiten hatten sich bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen angenähert.

"Insgesamt bleibt die Verunsicherung trotz der jüngst gestiegenen Zuversicht groß", hieß es im Tageskommentar der Landesbank Helaba. "Solange es keine dauerhafte Lösung des Konflikts gibt und die Straße von Hormuz nicht frei befahrbar ist, gibt es keine Grundlage für eine nachhaltige Markterholung."

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