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28.07.2026 17:44:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,32 Prozent
Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Verlusten beendet. Massive Verluste bei Lenzing und schwache Energiewerte hielten den Leitindex ATX mit minus 0,32 Prozent bei 6.334,06 Punkten. Der breiter aufgestellte ATX Prime verlor 0,24 Prozent auf 3.123,90 Zähler. An den europäischen Börsen zeigte sich keine einheitliche Richtung.
Für Gesprächsstoff sorgte heute der Faserhersteller Lenzing. Nach der gestrigen Ankündigung eines Jobabbaus und einer Kapitalerhöhung sind die Anteilscheine von Lenzing unter die Räder gekommen. Lenzing gaben zum Handelsschluss 14,1 Prozent ab. Heimische Energiewerte verloren zwischen 1,0 Prozent und 3,9 Prozent.
Für etwas Entspannung und fallende Ölpreise sorgt die Situation im Nahen Osten. Nach mehreren Tagen ohne gegenseitige Angriffe zwischen dem Iran und den USA hat sich US-Präsident Donald Trump nämlich einmal mehr zuversichtlich über eine mögliche Verhandlungslösung geäußert.
moe/spa
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