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24.09.2026 17:42:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,38 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag mit einer etwas schwächeren Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX fiel um 0,38 Prozent auf 6.882,04 Punkte. Am Vortag war er im Frühhandel noch erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 7.000 Punkten geklettert, bevor der heimische Leitindex wieder klar zurückkam.
An den wichtigsten europäischen Aktienmärkten gab es am Berichtstag ebenfalls negative Vorzeichen zu sehen. Marktbeobachter verwiesen auf die erneut deutlich gestiegenen Ölpreise als wichtigsten Belastungsfaktor. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November kletterte auf über 107 US-Dollar und schürte damit wieder Inflationssorgen, welche höhere Leitzinsen auslösen könnten.
Positive Impulse für das Geschehen an den Aktienmärkten blieben laut Helaba-Analysten aus. Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene erneut eine sehr dünne Meldungslage vor.
ste/sto
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