Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,52 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch nach Verlaufsgewinnen mit Abschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX sank zum Sitzungsende um 0,52 Prozent auf 6.300,88 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte keinen klaren Richtungstrend zu sehen, nachdem die Ölpreise wieder gestiegen waren. Im Späthandel belastete in Europa vor allem eine negative Stimmung an der Wall Street.

Das Highlight des heutigen Tages ist erst am Abend die Zinsentscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed, schrieben die Helaba-Analysten. Eine Veränderung des Leitzinsniveaus wird mehrheitlich nicht erwartet - die Märkte haben dies aber mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 35 Prozent eingepreist. Insofern ist es marktseitig ein relativ unsicheres Ereignis, hieß es weiter von den Experten.

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