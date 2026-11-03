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03.11.2026 17:46:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,53 Prozent
Die Wiener Börse ist nach einem wechselhaften Tag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,53 Prozent bei 6.396,13 Punkten. Für den breiteren ATX Prime ging 0,58 Prozent auf 3.142,18 Einheiten hinunter. Auch die europäischen Börsen fanden sich im Verlustbereich. Die Anleger warten hauptsächlich auf den Ausgang der heutigen US-Kongresswahlen.
Auch der Start der US-Börsen, die zum Start wieder nach oben zogen, brachte keine entscheidende Wende. Auch Techwerte drehten auf Erholung. Die Ölpreise sind am Dienstag nach Meldungen über erneute Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran anfänglich gestiegen. Mittlerweile sind sie wieder etwas zurückgekommen. Zuletzt wurde ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner bei 103,22 US-Dollar gehandelt und damit 1,5 Prozent tiefer als am Montag.
Topperformer im ATX waren ein weiteres Mal die Aktien des Halbleiterproduzenten AT&S, die um 5,7 Prozent stiegen.
moe/mik
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