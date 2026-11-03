Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,53 Prozent

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Die Wiener Börse ist nach einem wechselhaften Tag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,53 Prozent bei 6.396,13 Punkten. Für den breiteren ATX Prime ging 0,58 Prozent auf 3.142,18 Einheiten hinunter. Auch die europäischen Börsen fanden sich im Verlustbereich. Die Anleger warten hauptsächlich auf den Ausgang der heutigen US-Kongresswahlen.

Auch der Start der US-Börsen, die zum Start wieder nach oben zogen, brachte keine entscheidende Wende. Auch Techwerte drehten auf Erholung. Die Ölpreise sind am Dienstag nach Meldungen über erneute Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran anfänglich gestiegen. Mittlerweile sind sie wieder etwas zurückgekommen. Zuletzt wurde ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner bei 103,22 US-Dollar gehandelt und damit 1,5 Prozent tiefer als am Montag.

Die Anleger warten zudem hauptsächlich auf den Ausgang der heutigen US-Kongresswahlen. Bei den sogenannten "Midterms" geht es um die künftigen Mehrheiten in beiden Kongresskammern. Ergebnisse werden aber erst am Mittwoch erwartet. Interessant könnte werden, wie US-Präsident Donald Trump auf eine vor allem knappe Niederlage reagieren wird.

RBI steigert Gewinn nach neun Monaten

In Österreich hat heute die Raiffeisen Bank International (RBI) bekanntgegeben, den Gewinn nach neun Monaten um zehn Prozent auf 1,1 Mrd. Euro gesteigert zu haben. Außerdem sei die Übernahme der rumänischen Garanti Bank abgeschlossen worden. RBI-Aktien drehten zum Handelschluss 0,35 Prozent ins Plus auf 56,60 Euro.

Die anderen schwergewichteten Bankenwerte fanden sich im Verlustbereich. BAWAG gaben 0,4 Prozent, Erste 1,6 Prozent ab.

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Palfinger von 40,00 auf 35,00 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Lasse Stueben nach der jüngsten Zahlenvorlage des Kranherstellers unverändert beibehalten. Für Palfinger ging es 0,91 Prozent auf 27,30 Euro hinunter.

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo im Rahmen einer Sektor-Studie leicht von 23,00 auf 22,00 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde unverändert beibehalten. CA Immo notierten mit minus 0,94 Prozent auf 21,10 Euro.

An der Spitze des ATX standen AT&S mit plus 2,1 Prozent. Den ATX-Schluss bildeten Do&Co mit Abgaben von 1,7 Prozent. OMV wurden von den fallenden Ölpreisen um 1,3 Prozent hinuntergezogen.

Der Motorradhersteller Bajaj Mobility hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Profitabilität gesteigert. Der Konzernumsatz kletterte um 57,0 Prozent auf 351,1 Mio. Euro, womit nach neun Monaten 1 Mrd. Euro überschritten wurde. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg auf 11,3 Mio. Euro, nach bereinigten minus 71 Mio. Euro im Vorjahresquartal, wie die KTM-Mutter am Dienstag mitteilte. Bajaj fanden sich trotzdem am Ende des ATX Prime-Segments mit massiven 14,77 Prozent im Minus auf 32,60 Euro.

moe/mik

ISIN AT0000999982