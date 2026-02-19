ATX

ATX 5 791,02
2,49
0,04 %
19.02.2026 17:51:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,6 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Minus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,55 Prozent auf 5.788,53 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,53 Prozent auf 2.877,32 Einheiten. Im europäischen Umfeld gab es nach durchwachsenen Quartalszahlen überwiegend Kursverluste.

Im ATX büßten die Strabag-Aktien 7,2 Prozent ein, nachdem die Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien Papiere im Wert von rund 180 Mio. Euro am Markt platziert hatte. Raiffeisen verwies zur Begründung auf die starke Kursentwicklung der vergangenen Monate; am bestehenden Syndikat mit UNIQA und der Privatstiftung Haselsteiner ändere sich laut der Kernaktionärin nichts.

mik/sto

ISIN AT0000999982

