Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,63 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit einer schwächeren Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab 0,63 Prozent auf 6.527,41 Einheiten ab. Zuvor hatte der heimische Leitindex einen Rekordkurs mit fünf Gewinntagen in Folge absolviert. An den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag keinen einheitlichen Richtungstrend zu sehen.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr dünn. Deutlich nach oben ging es erneut für die Papiere von AT&S und Lenzing. Ölwerte litten unter den weiter sinkenden Rohölnotierungen.

ste/mik

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