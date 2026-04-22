Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,7 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit einer schwächeren Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,73 Prozent auf 5.809,61 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte Kursrückgänge zu sehen.

Die Finanzmärkte werden unverändert von den Meldungen zum Nahost-Konflikt und zur Straße von Hormuz beeinflusst, schrieben die Helaba-Analysten. Einmal dominieren Hoffnungen, dann wieder Enttäuschungen und so bleibt die Nervosität laut Experten erhöht, auch weil die Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA noch in der Schwebe sind. Immerhin hat US-Präsident Trump den Waffenstillstand verlängert. Trotz des phasenweisen Optimismus an den Finanzmärkten wirken sich der Nahost-Konflikt und vor allem die Seeblockade negativ auf die Weltwirtschaft aus, hieß es weiter von den Analysten.

Mit Zahlenvorlagen rückten am heimischen Aktienmarkt Telekom Austria und EuroTeleSites ins Blickfeld. Zudem wurde die Aktie der Erste Group zur Wochenmitte ex Dividende gehandelt.

ste/spa

ISIN AT0000999982