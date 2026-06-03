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03.06.2026 17:42:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,71 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch nach den klaren Vortageszuwächsen mit einer schwächeren Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,71 Prozent auf 6.096,17 Punkten. An den europäischen Leitbörsen ging es ebenfalls klar in den Minusbereich. Auch an der Wall Street wurden nach dem jüngsten Rekordkurs Kursrückgänge verbucht.

Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten zwischen den USA und dem Iran sorgte international für zurückhaltende Anleger. Militärische Spannungen und gegenseitige Angriffe überschatten die Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs. Zudem stiegen die Ölpreise wieder klar an und aus den USA kamen neue Zolldrohungen.

ste/spa

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