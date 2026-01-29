ATX
Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,75 Prozent
Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag nach einem Stimmungsdreh im Späthandel klar tiefer aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,75 Prozent auf 5.578,55 Einheiten. Der heimische Leitindex unterbrach damit seinen jüngsten Rekordkurs. Seit dem Jahresauftakt liegt er bereits fast fünf Prozent im Plus.
Im Verlauf sorgte eine sehr schwache Tendenz an den US-Börsen auch in Europa für Verkaufsdruck. An der Wall Street sorgte ein enttäuschend aufgenommener Quartalsbericht von Microsoft für einen Abwärtssog. In Frankfurt belastete zusätzlich ein Kurseinbruch der SAP-Aktie den DAX.
ISIN AT0000999982
