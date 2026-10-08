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08.10.2026 17:46:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,78 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag erneut mit klaren Rückgängen aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX sank um 0,78 Prozent auf 6.560,57 Punkte, nachdem er bereits zur Wochenmitte um sehr starke 2,65 Prozent nach unten gerasselt war.
Auch an den europäischen Börsen ging es mit den Aktienkursen abwärts. Die wieder merklich anziehenden Ölpreise und die hohen Anleihenrenditen in einigen Euroraum-Ländern belasteten merklich die Stimmung der Aktienanleger, hieß es aus dem Handel.
In einer europaweiten Branchenbetrachtung ging es wieder mit den Bankenwerten tief in die Verlustzone. Experten verwiesen auf die angespannte Finanzlage der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone, Frankreich.
ste/sto
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