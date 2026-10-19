Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,8 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,77 Prozent und 6.506,54 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenauftakt nach unten. Für Zurückhaltung an den Märkten sorgten weiter die Ängste vor einer weiteren KI-Aktienkorrektur sowie Ölpreisanstiegen und Inflation.

Zu den Aktien im Fokus zählten in Wien BAWAG, die nach der Vorlage von Ergebnissen um 2,8 Prozent nachgaben. Die BAWAG hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 mehr eingenommen und mehr Gewinn erzielt. Abseits der ATX-Werte sprangen die Aktien von Steyr Motors nach einem Übernahmeangebot um 20 Prozent nach oben.

ste/mik

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