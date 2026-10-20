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20.10.2026 17:46:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,82 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag im Minus aus dem Handel gegangen, konnte die anfänglichen starken Verluste aber noch etwas eindämmen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,82 Prozent auf 6.452,99 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,84 Prozent auf 3.168,08 Zähler hinunter. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch an den wichtigsten europäischen Börsen.
Die Märkte reagierten auf vage Hoffnungen, dass es im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran eine Lösung geben könnte, hieß es. Es gibt Gerüchte über einen möglichen Kompromissvorschlag von Vermittlern aus Katar und Pakistan, der den Forderungen beider Seiten gerecht werden soll.
Gleichzeitig haben Sorgen über die weitere Entwicklung im Technologiesektor die Anleger an den Börsen auf Trab gehalten. Das spürt auch der steirische Halbleiterhersteller AT&S, dessen Anteilscheine heute 6,7 Prozent abgegeben haben.
moe/mik
ISIN AT0000999982
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.