ATX
|
6 934,55
|
-77,58
|
-1,11 %
|
29.09.2026 17:41:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 1,11 Prozent
Der Blick war weiter auf den Nahen Osten gerichtet und die Hoffnung bleibt, dass die USA und der Iran eine diplomatische Lösung finden. Die Ölpreise gingen heute etwas zurück, bleiben aber weiter hoch.
In den Fokus rückten auch Konjunkturindikatoren. Im Euroraum hat sich die Wirtschaftsstimmung im September überraschend eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 97,9 Punkte, wie die Europäische Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Zuvor war der Stimmungsindikator vier Monate in Folge gestiegen.
RHI Magnesita hat heute bestätigt, den britischen Konkurrenten Vesuvius übernehmen zu wollen. RHI büßten zum Handelsschluss im ATX Prime 1,5 Prozent ein. Der Run auf Techwerte schob einmal mehr die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S an, die heute als ATX-Leader gute 8,6 Prozent aufbauten.
moe/spa
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 934,55
|-1,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- US-Börsen schließen tiefer -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag schwächer. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.