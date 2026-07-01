Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 1,20 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch klar tiefer aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 1,20 Prozent auf 6.386,81 Punkte, nachdem der heimische Leitindex am Vortag noch starke 1,77 Prozent gewonnen hatte. An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte überwiegend Kursrückgänge zu verbuchen.

Nach den deutlichen Vortagesgewinnen agierten die internationalen Anleger zurückhaltend. Im Verlauf standen publizierte Preisdaten aus dem Euroraum im Fokus, die besser als erwartet ausfielen, konnten die Stimmung der Investoren aber nicht heben. Die Inflation in der Eurozone hat sich deutlicher als erwartet abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Juni nur noch um durchschnittlich 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Experten hatten nur mit einem Rückgang auf 3,0 Prozent gerechnet. Im Mai war die Inflationsrate im Zuge des vom Iran-Krieg ausgelösten Energiepreisschocks auf 3,2 Prozent geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an.

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