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01.07.2026 17:43:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 1,20 Prozent
Nach den deutlichen Vortagesgewinnen agierten die internationalen Anleger zurückhaltend. Im Verlauf standen publizierte Preisdaten aus dem Euroraum im Fokus, die besser als erwartet ausfielen, konnten die Stimmung der Investoren aber nicht heben. Die Inflation in der Eurozone hat sich deutlicher als erwartet abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Juni nur noch um durchschnittlich 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Experten hatten nur mit einem Rückgang auf 3,0 Prozent gerechnet. Im Mai war die Inflationsrate im Zuge des vom Iran-Krieg ausgelösten Energiepreisschocks auf 3,2 Prozent geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an.
ste/spa
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