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12.03.2026 17:42:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 1,57 Prozent
Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit einer deutlich schwächeren Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit minus 1,57 Prozent auf 5.348,99 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen in den Minusbereich.
Das belastende Thema an den Finanzmärkten blieb unverändert der hohe Rohölpreis wegen den Kampfhandlungen im Nahen Osten. Der Iran nimmt dabei immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier. US-Präsident Donald Trump stellt zwar seit Tagen ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht. Noch scheinen die Kapazitäten des Regimes in Teheran aber ausreichend für zumindest schmerzhafte Schläge. Je länger die militärische Auseinandersetzung anhält und die Energiepreise ein hohes Niveau aufweisen, desto größer sind die inflationären und konjunkturellen Auswirkungen, schrieben die Helaba-Analysten.
ste/sto
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