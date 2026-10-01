Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 2,6 %, Ölpreise belasten

Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit starken Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 2,59 Prozent und 6.678,41 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 2,49 Prozent auf 3.279,13 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es am Donnerstag nach unten.

Belastet wurden die Märkte einmal mehr von den hohen Anleihenrenditen und Anstiegen der Ölpreise. Das schürte an den Finanzmärkten die Ängste vor Inflation und damit auch gegensteuernden Zinserhöhungen der Notenbanken. Die am Vorabend gemeldeten Quartalszahlen von Micron waren zwar gut ausgefallen, stützten die Technologiewerte aber nur leicht.

Stark unter Druck kamen nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung Lenzing-Aktien und verloren 6,3 Prozent. Der Faserkonzern braucht für seine Neuausrichtung Geld und zapft dafür den Kapitalmarkt an. Über eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten streben die Oberösterreicher 300 Mio. Euro an.

mik/sto

ISIN AT0000999982