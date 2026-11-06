Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert am Freitag 1,2 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitag mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 1,18 Prozent und 6.434,80 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach dramatischen Vortagsverlusten an der US-Technologiebörse Nasdaq am Freitag deutlich nach unten. Die Nasdaq selbst konnte sich zum Wochenausklang im Handelsverlauf wieder etwas erholen.

Unter Druck kamen erneut AT&S-Aktien und büßten nach dem zweistelligen Minus vom Vortag weitere 4 Prozent ein. Größere Verluste zwischen 3 und 5 Prozent verbuchten auch Lenzing, voestalpine und Verbund. Die einzigen größeren ATX-Gewinner waren DO&CO mit einem Plus von gut 2 Prozent.

mik/ste

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