Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert deutliche 1,77 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag mit deutlich tieferer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 1,77 Prozent bei 5.704,88 Punkten, nachdem der heimische Leitindex am Vortag noch um 1,45 Prozent zugelegt hatte.

An den europäischen Leitbörsen gab es mehrheitlich einen negativen Trend zu sehen und an der Wall Street etablierte sich im Handelsverlauf eine sehr schwache Stimmung. Vor allem im Späthandel drückten die Kursabschläge an den US-Börsen auch in Europa auf die Kurse.

Mit vorgelegten Geschäftszahlen rückten am heimischen Aktienmarkt Strabag und Do&Co ins Blickfeld der Akteure.

ISIN AT0000999982