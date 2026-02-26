Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert dünne 0,04 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit einer knapp behaupteten Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,04 Prozent auf 5.763,61 Punkte nur wenig verändert, nachdem der heimische Leitindex seine Abschläge kurz vor dem Sitzungsende weitgehend eingedämmt hat. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen hingegen mehrheitlich nach oben, die Indizes gingen aber klar unter den Tageshöchstständen aus dem Tag.

Im Späthandel lieferte eine verhaltene Stimmung an der Wall Street auch in Europa etwas Belastung für die Aktienkurse. In New York war vor allem an der technologielastigen Nasdaq Gegenwind aufgekommen, da die Aktie des gewichtigen Chipriesen Nvidia trotz beeindruckender Quartalszahlen und starker Geschäftsziele schwach in den Handel gestartet war.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene das Schwergewicht Erste Group mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld der Akteure.

ste/sto

ISIN AT0000999982