Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert in schwachem Umfeld

Am Wiener Aktienmarkt hat sich die leichte Kursschwäche der Vortage vor dem Wochenende noch einmal verschärft. Weitere Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten und eine Fortsetzung der Angriffe im Nahen Osten minderten vor dem Wochenende allgemein die Risikofreude am Markt. Beim ATX, der aufgrund seiner zyklischen Zusammensetzung Marktschwankungen üblicherweise verstärkt nachvollzieht, fielen die Verluste zudem noch einmal deutlicher aus als im europäischen Umfeld.

Somit gab der österreichische Leitindex am Freitag um 1,47 Prozent auf 6.364,91 Punkte nach. Damit fiel er weiter von der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend ab und rutschte zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Ende Juni. Auf Wochensicht bleibt für den ATX ein Verlust von 1,9 Prozent. Für den ATX Prime ging es am Berichtstag um 1,37 Prozent auf 3.136,85 Zähler hinab.

spa/ste

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