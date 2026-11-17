Die Wiener Börse ist am Dienstag mit kräftigen Verlusten aus dem Handel gegangen. Besonders unter Druck stehen die Techwerte, das hat sich auch nach der Eröffnung der US-Börsen nicht geändert. Für Nervosität sorgen da im Besonderen die heutigen Zahlen des Chipriesen Nvidia. Für den ATX ging es 1,65 Prozent auf 6.521,88 Punkte hinunter, für den breiteren ATX Prime um 1,57 Prozent auf 3.197,72 Zähler. Ähnlich präsentierten sich auch die wichtigsten europäischen Börsen.

Druck auf die Technologiewerte kommt auch daher, dass die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren, verhängt hat. Auch von den Ölpreisen kam keine Entlastung. In Wien erreichte kaum ein Wert den positiven Bereich.

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