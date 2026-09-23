Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert leicht nach Rekordhoch

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem Stimmungsdreh etwas leichter geschlossen, nachdem er sich im Verlauf noch auf Rekordkurs befunden hatte. Der ATX gab 0,17 Prozent auf 6.908,28 Punkte nach. Im Frühgeschäft hat der heimische Leitindex noch erstmals in seiner Geschichte die Marke von 7.000 Einheiten überwunden. Seit dem Jahresstart liegt er damit jedoch beachtliche fast 30 Prozent im Plus.

Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben im Verlauf ebenfalls in die Verlustzone gewendet und dort auch geschlossen. Etwas auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise ihre Verluste aus dem frühen Handel wieder wettgemacht hatten.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr magere Meldungslage vor.

ste/spa

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