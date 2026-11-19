Die Wiener Börse hat am Donnerstag einen Erholungsversuch gestartet aber kurz vor dem Sitzungsende ins Minus gedreht. Der heimische Leitindex ATX gab zum Sitzungsende 0,24 Prozent auf 6.379,10 Punkte ab, nachdem er im Verlauf klar mehr als ein Prozent gewonnen hatte. Damit absolvierte der ATX bereits seinen 6. Verlusttag in Folge. An den europäischen Leitbörsen gab es ebenfalls erneute Kursabschläge zu verbuchen.

Positive Nachrichten kamen international aus dem Technologiebereich, diese unterstützten aber nur kurzfristig. Der KI-Firma Anthropic ist ein Rekord-Börsengang gelungen. Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte 81,3 Milliarden Dollar ein und lag damit über dem vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden Dollar beim Börsengang von Elon Musks Firma SpaceX. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit am Donnerstag mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Börse. Spannung herrsche nun vor dem ersten Börsenkurs, Indikatoren deuten auf starke Gewinne hin.

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