--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat am Donnerstag einen Erholungsversuch gestartet aber kurz vor dem Sitzungsende ins Minus gedreht. Der heimische Leitindex ATX gab zum Sitzungsende 0,24 Prozent auf 6.379,10 Punkte ab, nachdem er im Verlauf bereits mehr als ein Prozent gewonnen hatte. Damit absolvierte der ATX bereits seinen 6. Verlusttag in Folge. An den europäischen Leitbörsen gab es ebenfalls erneute Kursabschläge zu verbuchen.

Positive Nachrichten kamen international aus dem Technologiebereich, diese unterstützten aber nur kurzfristig. Der KI-Firma Anthropic ist ein Rekord-Börsengang gelungen. Der Hauptteil der Aktienplatzierung brachte 81,3 Milliarden Dollar ein und lag damit über dem vergleichbaren Erlös von 75 Milliarden Dollar beim Börsengang von Elon Musks Firma SpaceX. Der schärfste Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI startet damit am Donnerstag mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an der Börse. Spannung herrsche nun vor dem ersten Börsenkurs, Indikatoren deuten auf starke Gewinne hin.

In einem im Verlauf europaweit starken Technologiesektor sprangen die volatilen AT&S-Aktien am Nachmittag zweistellig um mehr als zehn Prozent in die Höhe. Die Stimmung schwächte sich im Sektor jedoch rasch ab und die Titel des steirischen Leiterplattenherstellers schlossen mit plus 0,2 Prozent nur mehr gut behauptet.

Mit Zahlenvorlagen rückten die Porr und der Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure. Der Baukonzern hat heuer in den ersten drei Quartalen kräftig zugelegt. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 86,2 Mio. Euro - das waren um 23,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatz erhöhte sich um 4,1 Prozent auf 4,8 Mrd. Euro. Die Analysten der Erste Group schreiben in einer ersten Einschätzung von einem gemischt ausgefallenen Zahlenwerk. Die Porr-Aktie baute ein Plus von fünf Prozent.

Der Flughafen Wien hat im dritten Quartal 2026 den Gewinn gesteigert. Das Periodenergebnis verbesserte sich um 2,9 Prozent auf 221,9 Mio. Euro. Als Gründe dafür werden Kostendisziplin und ein starkes Auslandsgeschäft genannt. Der Umsatz stagnierte mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 846,6 Mio. Euro. Während das Passagieraufkommen an den Standorten Malta und Kosice anzog, gab es in Wien einen Passagierrückgang. Die Airport-Aktie ging unverändert aus dem Handelstag. Die Zahlen für das dritte Quartal 2026 übertrafen sowohl den Marktkonsens als auch die Prognosen der Erste Group und zwar auf allen Ebenen der Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Aktie der Erste Group selbst verbuchte ein Plus von 0,6 Prozent auf 112,20 Euro. Die Analysten von Barclays haben ihre Einstufung "Overweight" für die Erste-Aktien bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 137,00 Euro wurde unverändert beibehalten.

Lenzing-Titel fielen nach einer negativeren Analystenmeinung um 2,7 Prozent auf 10,22 Euro. Die Experten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers von 17,00 auf 13,50 Euro gesenkt. Das Anlagevotum "Hold" wurde unverändert beibehalten.

Die Baader Bank stuft die Aktien von Polytec aktuell mit dem Anlagevotum "Add" ein. Das 6-Monats-Kursziel bezifferte der zuständige Experte mit 5,06 Euro. Die Papiere des Autozulieferers schlossen bei 4,10 Euro mit plus 0,2 Prozent.

ste/mik

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