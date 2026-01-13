Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert nach Rekordhoch

An der Wiener Börse ist der ATX am Dienstag etwas von seinem Rekordniveau zurückgefallen. Inflationsdaten und erste Zahlen aus dem Bankensektor in den USA fielen tendenziell besser als erwartet aus, gaben den heimischen Werten jedoch keine positiven Impulse.

Nachdem er sein Rekordhoch im Vormittagshandel noch leicht nach oben geschraubt hatte, schloss der heimische Leitindex 0,55 Prozent im Minus bei 5.410,30 Punkten. Der ATX Prime fiel um 0,54 Prozent auf 2.686,66 Zähler. Das europäische Umfeld ging nur wenig verändert aus dem Geschäft.

Insgesamt hat beim ATX der Schwung aus der Jahresendrally in den vergangenen Tagen spürbar nachgelassen. Einige technische Indikatoren hätten sich in den letzten Tagen ein wenig abgeschwächt, der Aufwärtstrend bleibe jedoch nach wie vor bestehen, kommentierte Christoph Schultes, Analyst bei der Erste Group. Charttechnisch sei eine Verschnaufpause aber durchaus rechtzufertigen.

spa/lof

ISIN AT0000999982