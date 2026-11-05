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05.11.2026 17:42:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert nach Stimmungsdreh 0,11 Prozent
Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag nach einer deutlichen Stimmungseintrübung im Minus geschlossen. Der ATX verlor zum Sitzungsende 0,11 Prozent auf 6.511,40 Punkte, nachdem der heimische Leitindex im Verlauf noch fast zwei Prozent zugelegt hatte. Für den Vorzeichenwechsel wurde am Nachmittag eine tiefrote Tendenz an der Wall Street verantwortlich gemacht. Rasant bergab ging es vor allem an der Technologiebörse Nasdaq.
Massiv unter Verkaufsdruck standen hier Halbleiteraktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI), da Anleger hier eine stärkere Regulierung der KI befürchten. Dies wird als Folge des US-Wahlresultats vom Mittwoch gesehen.
ste/sto
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