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14.10.2026 17:44:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert nach US-Inflationszahlen 0,13%
Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch etwas leichter aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,13 Prozent bei 6.619,12 Punkten. Hohe Preise für Kraftstoff und Heizöl haben die Inflation in den USA im September überraschend stark angetrieben und belasteten damit zur Wochenmitte international etwas die Aktienkurse.
Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 3,7 Prozent zu. Im August hatte die Inflationsrate bei 3,4 Prozent gelegen. Analysten hatten eine stärkere Teuerung erwartet, waren aber im Schnitt nur von einer Rate von 3,6 Prozent ausgegangen. Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed werden somit wieder etwas angeheizt, hieß es von Analystenseite. Dies drückte vor allem die Aktienkurse an der Wall Street tiefer.
ste/mik
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