Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert nach Vortagesrally 0,17 %

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag nach der Vortagesrally mit leichterer Tendenz geschlossen. Im Späthandel wurden die Abschläge etwas eingegrenzt. Der ATX fiel zum Sitzungsende um 0,17 Prozent auf 5.655,52 Einheiten, nachdem der heimische Leitindex am Mittwoch um mehr als vier Prozent hochgesprungen war. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es nach dem gestrigen Schub nach oben mit den Aktienkursen wieder abwärts.

Am Mittwoch hatte noch die Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg international die Märkte beflügelt und mit der geplanten Öffnung der Straße von Hormuz die Ölpreise in die Tiefe gedrückt. Die Feuerpause im Nahen Osten scheint nun brüchig zu sein und die Rohölnotierungen legten wieder klar zu.

Andere Einflussfaktoren haben es laut Helaba-Analysten neben den Entwicklungen rund um den Krieg im Nahen Osten schwer, sich Geltung zu verschaffen. Das war auch heute wieder der Fall. Vielmehr richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf neue Informationen zur Waffenruhe und zu den anstehenden Friedensgesprächen sowie auf die Frage, wie schnell die Hunderte vor Anker liegenden Tanker den Transport von Öl und Gas wieder aufnehmen können, hieß es weiter von den Experten.

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