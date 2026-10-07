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07.10.2026 17:44:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert starke 2,65 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit einer tiefroten Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX rutschte starke 2,65 Prozent auf 6.611,99 Punkte nach unten. Zuvor hatte er noch drei klare Gewinntage in Folge absolviert. Aktuell liegt der ATX seit dem Jahresstart in Summe etwa 24 Prozent im Plus. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen deutlich in den Minusbereich.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Europaweit standen die Bankenwerte am stärksten unter Verkaufsdruck und die Branchenvertreter in Wien schlossen sich dieser Tendenz klar an.

ste/mik

ISIN AT0000999982

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ATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
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