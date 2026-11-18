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18.11.2026 17:41:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert weitere 1,95 Prozent
Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch erneut klar im Minusbereich aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gab 1,95 Prozent auf 6.394,72 Punkte ab und absolvierte damit bereits seinen 5. Verlusttag in Folge. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte wieder Kursrückgänge zu sehen.
Die Stimmung am europäischen Aktienmarkt ist getrübt, schrieben die Helaba-Analysten. Die Volatilität sei hoch, was auch auf den schwankungsanfälligen Technologiesektor zurückzuführen ist. Einerseits will man nach Einschätzung der Experten den Wachstumstrend und die strukturellen Chancen des KI-Sektors nicht verpassen, andererseits sorgt man sich immer wieder um eine möglicherweise zu hohe Bewertung und es gibt Verunsicherung wegen der Turbulenzen rund um Nvidia. Immerhin haben die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Tech-Konzerns die Erwartungen der Analysten übertreffen können, hieß es weiter.
ste/spa
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