Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert zum Wochenausklang

Die Wiener Börse hat am Freitag weiter nachgegeben. Für Belastung sorgte weiterhin der Iran-Krieg und die Sorgen vor den Auswirkungen der hohen Ölpreise. Zum Wochenausklang verlor der ATX 1,79 Prozent auf 5.270,78 Punkte. Aus der wegen des verlängerten Ultimatums der USA für den Iran zunächst erwarteten Börsenerholung wurde damit nichts, wobei sich die 21-Tage-Linie bei rund 5.383 Stellen als zu große Hürde erwies.

Dank der Erholung in der ersten Wochenhälfte bleibt dem Leitindex dennoch ein Wochengewinn von 1,5 Prozent. Auf Signale, die Hoffnung auf ein rasches Ende des Iran-Kriegs weckten, folgte bisher immer rasch Ernüchterung. Entsprechend ist das Marktgeschehen derzeit von schnellen Stimmungswechseln geprägt, wobei sich Erholungsversuche und Rückschläge im Abstand weniger Tage abwechseln.

Gradmesser für die Stimmung am Markt bleibt der Ölpreis. Und der hält sich - gemessen an der Nordseesorte Brent - mit derzeit gut 111 US-Dollar immer noch deutlich über der Marke von 100 Dollar. Die hohen Ölpreise schüren auch weiter Ängste vor hoher Inflation und damit höheren Zinsen.

Der breiter gefasste ATX Prime büßte am Freitag 1,70 Prozent auf 2.618,72 Zähler ein. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenausklang deutlich nach unten.

spa/ste

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