ATX
|
5 394,76
|
68,43
|
1,28 %
|
05.01.2026 17:46:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX verzeichnet 11. Gewinntag in Folge
Auch das europäische Umfeld schloss zum Wochenstart überwiegend fester. Große Indizes wie der Euro-Stoxx-50 und der deutsche DAX markierten dabei neue Rekordstände. Die Anleger setzen weiter auf eine Belebung der deutschen Konjunktur im neuen Jahr - ein Thema, das bereits im vergangenen Jahr als wichtiger Kurstreiber fungiert hatte.
Die US-Attacke auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela hinterließ an den Märkten hingegen kaum Spuren. Geopolitische Schocks hätten historisch betrachtet meist nur begrenzte Auswirkungen, schreiben die Marktstrategen der Deutschen Bank. Entscheidend sei weniger das Ereignis selbst als vielmehr, ob es zentrale makroökonomische Variablen wie Wachstum und Inflation nachhaltig beeinflusse.
spa/sto
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 394,76
|1,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.