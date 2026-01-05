Wiener Börse (Schluss) - ATX verzeichnet 11. Gewinntag in Folge

Unbeeindruckt von den jüngsten geopolitischen Entwicklungen hat der ATX am Montag seine Rekordjagd fortgesetzt. Zum Handelsende stand der österreichische Leitindex um 0,80 Prozent höher bei 5.394,76 Punkten. Mit dem elften Tagesgewinn in Folge knüpfte der ATX nahtlos an den starken Jahresausklang an. Der ATX Prime gewann 0,81 Prozent auf 2.679,79 Zähler.

Auch das europäische Umfeld schloss zum Wochenstart überwiegend fester. Große Indizes wie der Euro-Stoxx-50 und der deutsche DAX markierten dabei neue Rekordstände. Die Anleger setzen weiter auf eine Belebung der deutschen Konjunktur im neuen Jahr - ein Thema, das bereits im vergangenen Jahr als wichtiger Kurstreiber fungiert hatte.

Die US-Attacke auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela hinterließ an den Märkten hingegen kaum Spuren. Geopolitische Schocks hätten historisch betrachtet meist nur begrenzte Auswirkungen, schreiben die Marktstrategen der Deutschen Bank. Entscheidend sei weniger das Ereignis selbst als vielmehr, ob es zentrale makroökonomische Variablen wie Wachstum und Inflation nachhaltig beeinflusse.

spa/sto

ISIN AT0000999982