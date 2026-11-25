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25.11.2026 17:47:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX weitet Vortagesabschläge um 3,1 % aus
Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch erneut tiefrot aus dem Handel verabschiedet und seinen jüngsten Abwärtsschub wieder beschleunigt. Der ATX verlor zum Sitzungsende 3,01 Prozent auf 6.028,92 Punkte und verbuchte damit bereits seinen 9. Verlusttag in zehn Sitzungen. Die starken Vortagesabschläge in Höhe von 1,90 Prozent wurden vom heimischen Leitindex massiv ausgeweitet, nachdem es zuletzt am Montag einen Erholungsschub gab.
An den europäischen Leitbörsen gab es zur Wochenmitte ebenfalls eine sehr negative Tendenz zu sehen. Auch an der Wall Street ging die jüngste Talfahrt ausgehend von sehr schwachen Techwerten ungebremst weiter. Die positive Stimmung am europäischen Aktienmarkt, die noch den Wochenauftakt dominiert hatte, ist bereits gestern wieder verflogen, schrieben die Helaba-Analysten.
ste/mik
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