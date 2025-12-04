Wiener Börse (Schluss) - ATX wieder auf Rekordhoch

Der ATX hat sich am Donnerstag zu einem weiteren Rekordhoch aufgeschwungen. Für gute Stimmung sorgten positive Nachrichten zu Einzelwerten. Für den breiten Markt lieferten zudem die anhaltenden Zinssenkungserwartungen in den USA etwas Rückenwind. Dass die Friedensgespräche zum Ukraine-Krieg bisher ohne greifbare Ergebnisse blieben, belastete die Stimmung dagegen kaum.

Zum Handelsende notierte der ATX 0,83 Prozent fester bei 5.092,23 Punkten und damit auf einem neuen Allzeithoch. Der ATX Prime stieg um 0,82 Prozent auf 2.531,16 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls mit Gewinnen. Auf Unternehmensebene warteten der Verbund, die VIG und Zumtobel mit guten Nachrichten und teils deutlichen Kurszuwächsen auf.

spa/sto

ISIN AT0000999982