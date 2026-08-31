Wiener Börse (Schluss) - ATX zu Wochenbeginn leicht schwächer

Der Wiener Aktienmarkt hat die Sitzung am Montag nach weitgehend freundlichem Verlauf noch mit einem kleine Minus beendet. Der heimische Leitindex ATX musste seine Verlaufsgewinne am Nachmittag abgeben und ging um 0,27 Prozent tiefer bei 6.768,24 Zählern aus der Sitzung. Der ATX Prime schloss um 0,23 Prozent leichter bei 3.328,25 Einheiten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn mit negativen Vorzeichen. Die US-Aktienmärkte tendierten im frühen Handel ebenfalls schwächer.

Marktbeobachter sprachen von einem recht ruhigen Geschäft zum Wochenstart. Für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgten steigende Ölpreise sowie der jüngste Anstieg der Zinserhöhungserwartungen in den USA. Zudem blieb der Aktienmarkt in London am Montag feiertagsbedingt geschlossen. Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich dünn.

ger/ste

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