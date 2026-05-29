Wiener Börse (Schluss) - ATX zurück auf Rekordkurs

Angesichts des neuen Optimismus über Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat sich der ATX am Freitag wieder bis auf wenige Punkte an das zwei Tage zuvor erreichte Rekordhoch herangewagt. Zum Handelsende lag der österreichische Leitindex 1,76 Prozent höher auf 6.148,87 Punkten - das Rekordschlussniveau vom Wochenstart überbot der Leitindex damit um Basispunkte.

Auf Wochensicht fuhr der ATX ein Plus von 2,8 Prozent ein, und auch die Mai-Bilanz fällt mit einem Zuwachs von gut sechs Prozent sehr positiv aus. Für den ATX Prime ging es zum Wochenausklang um 1,74 Prozent auf 3.039,39 Zähler hinauf. Im europäischen Umfeld verzeichneten die Aktienmärkte moderate Gewinne. Die Ölpreise gaben im Gegensatz dazu nach.

Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.

spa/mik

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