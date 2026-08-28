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28.08.2026 17:42:00
Wiener Börse (Schluss) - Glänzende Strabag verhilft ATX zu Rekordhoch
Der ATX ging mit plus 1,65 Prozent auf 6.786,58 Punkten praktisch am Tageshoch aus dem Handel. Auf Wochensicht ergibt sich ein Zuwachs von 2,3 Prozent. Für den ATX Prime ging es am Freitag um 1,56 Prozent auf 3.335,76 Zähler hinauf. Im europäischen Umfeld gab es ebenfalls klare Gewinne, wobei auch der deutsche DAX ein Rekordhoch erklomm.
Fed-Chef Kevin Warsh hat bei seiner mit Spannung erwarteten Rede in Jackson Hole Handlungsbedarf im Kampf gegen die hohe Inflation nicht ausgeschlossen. "Hier ist mein Maßstab: Wir müssen davon überzeugt sein, dass sich die zugrunde liegende Inflation auf unser Ziel zubewegt - und zwar eindeutig und mit ausreichender Geschwindigkeit", sagte Warsh am Freitag am Wirtschaftssymposium der Federal Reserve. "Andernfalls steht uns noch Arbeit bevor."
Die Aussagen würden darauf hindeuten, dass Warsh Zinserhöhungen offener gegenüberstehen könnte, beurteilte Commerzbank-Ökonom Christoph Balz. Zweifel bleiben laut Balz jedoch bestehen, weil der Fed-Chef zwar die seit 65 Monaten zu hohe Inflation betonte, eine Zinsanhebung auf der jüngsten Sitzung aber ausblieb.
spa/ste
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