Wiener Börse (Schluss) - Iran-Hoffnung hebt ATX auf Rekordhoch

Die Aussicht auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran hat dem ATX am Freitag zu einem neuen Rekordhoch verholfen. Aus dem Handel ging der österreichische Leitindex um 3,06 Prozent fester auf 6.258,71 Punkten. Im Tageshoch war das Börsenbarometer bis auf gut 6.276 Einheiten gestiegen. Auf Wochensicht verzeichnete es einen Gewinn von 2,9 Prozent.

Für den ATX Prime ging es vor dem Wochenende um 2,99 Prozent auf 3.085,80 Zähler hinauf. Damit entwickelte sich der vergleichsweise konjunktursensible heimische Aktienmarkt auch noch einmal besser als das durchaus starke europäische Börsenumfeld. Der Brent-Ölpreis fiel inzwischen deutlich und markierte zeitweise den tiefsten Stand seit Mitte März.

Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch iranische Vertreter stellten ein baldiges Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges in Aussicht. Das Abkommen sei "so nah wie noch nie", sagte Medienberichten zufolge Irans Außenminister Abbas Araqchi. Westliche Insider stellten eine Unterzeichnung noch an diesem Sonntag in Aussicht.

"Trump hat schon viele Male zuvor erklärt, dass ein Abkommen kurz bevorstehe, woraufhin die Feindseligkeiten dennoch wieder aufflammten", schrieb Warren Patterson, Rohstoffexperte bei der ING, in der Früh. Neu sei, dass es auch von anderen Seiten positivere Signale für eine Einigung gebe. Selbst wenn eine Verlängerung der Waffenruhe zustande komme, könnte diese fragil sein, warnt jedoch Patterson: "Und klar ist: Wenn die Atomverhandlungen nicht vorankommen, könnte sie sehr leicht auseinanderfallen."

spa/mik

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