Wiener Börse (Schluss) - Moderates Plus an ruhigem Wochenstart
An der Wiener Börse hat es an einem insgesamt ruhigen Wochenauftakt für einen moderaten Zuwachs gereicht. Als tragende Säule erwiesen sich vor allem die schwer gewichteten Finanzwerte. Der ATX schloss am Montag mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 5.099,68 Punkten. Am Freitag hatte der heimische Leitindex bei gut 5.124 Einheiten eine weitere Rekordmarke gesetzt, bevor ihm im Handelsverlauf die Luft ausgegangen war.
Der ATX Prime stieg zum Wochenstart um 0,26 Prozent auf 2.678,30 Zähler. Eine ähnlich abwartende Haltung war im europäischen Umfeld zu sehen.
Der Fokus der Marktakteure dürfte bereits auf die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet sein. Zwar wird am Markt weitgehend von einer Zinssenkung um 25 Basispunkte ausgegangen, angesichts der erhöhten Inflation und der Uneinigkeit innerhalb der Fed besteht aber größere Unsicherheit über den Zinsverlauf im kommenden Jahr. Folglich dürften die Kommunikation rund um den Zinsentscheid sowie die Fed-Projektionen zu Wachstum, Inflation, Arbeitslosenrate und den Leitzinsen genauestens beäugt werden.
spa/lof
ISIN AT0000999982
