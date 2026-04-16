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16.04.2026 18:00:00
Wiener Börse (Schluss) - Steigende Ölpreise bremsen ATX aus
Der ATX ist am Donnerstag etwas von seinem Rekordhoch zurückgekommen. Nach einem überwiegend freundlichen Verlauf hemmten im späten Handel steigende Ölpreise die Entwicklung. Der Leitindex, der den Tag über mit der Marke von 5.900 Punkten gerungen hatte, schloss letztlich 0,28 Prozent tiefer bei 5.865,47 Punkten. Das Allzeithoch vom Mittwoch bei knapp 5.922 Punkten bleibt jedoch in Reichweite. Der ATX Prime gewann am Donnerstag 0,33 Prozent auf 2.900,91 Punkte.
Auch im europäischen Umfeld schmolzen anfängliche Gewinne am Nachmittag wieder ab. Die Ölpreise als wichtiger Gradmesser für die Inflationsentwicklung legten erneut zu, wobei der Brent-Preis bis auf 98,62 Dollar stieg. Die Entwicklung der Energiepreise bleibt damit ein zentraler Faktor für die Inflation. Wie am Berichtstag bekannt wurde, verteuerten sich im Euroraum Waren und Dienstleistungen im März um durchschnittlich 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, womit das EU-Statistikamt Eurostat eine erste Schätzung leicht nach oben revidierte.
spa/sto
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