Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 4.810,47 -38,40 -0,79 4.848,87 ATX Prime 2.406,60 -18,40 -0,76 2.425,00 IATX 353,94 0,83 0,24 353,11

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ISIN AT0000999982