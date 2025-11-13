Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 4 902,35 -29,33 -0,59 4 931,68 ATX Prime 2 436,86 -12,06 -0,49 2 448,92 ATX Total Return 11 956,40 -71,52 -0,59 12 027,92 IATX 352,18 1,39 0,4 350,79

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982