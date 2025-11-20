Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 4.823,49 14,30 0,30 4.809,19 ATX Prime 2.398,73 8,31 0,35 2.390,42 IATX 337,49 -1,82 -0,54 339,31

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ISIN AT0000999982