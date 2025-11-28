Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.009,77 +26,50 +0,53 4.983,27 ATX Prime 2.492,82 +13,39 +0,54 2.479,43 IATX 348,24 +0,88 +0,25 347,36

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

rst/mik

ISIN AT0000999982