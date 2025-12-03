ATX

5 036,33
-13,84
-0,27 %
03.12.2025 17:31:00

Wiener Börse (Schluss) - Übersicht der ATX-Indizes (vorläufig)

Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.043,85 -27,83 -0,55 5.071,68 ATX Prime 2.507,39 -13,46 -0,53 2.520,85 ATX Total Return 12.301,50 -67,88 -0,55 12.369,38

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich mit Gewinnen - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

