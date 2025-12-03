Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.043,85 -27,83 -0,55 5.071,68 ATX Prime 2.507,39 -13,46 -0,53 2.520,85 ATX Total Return 12.301,50 -67,88 -0,55 12.369,38

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982