Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.084,28 -7,95 -0,16 5.092,23 ATX Prime 2.526,71 -4,45 -0,18 2.531,16 ATX Total Return 12.400,11 -19,39 -0,16 12.419,50

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

rst

ISIN AT0000999982