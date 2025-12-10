Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.110,66 -18,87 -0,37 5.129,53 ATX Prime 2.537,79 -9,01 -0,35 2.546,80 IATX 330,49 -0,47 -0,14 330,96

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ISIN AT0000999982